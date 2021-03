Vida Urbana Tocantins contabiliza 30 novas mortes por Covid-19 neste sábado e tem novo recorde Também nesta data a Saúde Estadual confirmou 1.112 novos diagnósticos positivos deixando o Estado com 17.687 pacientes com a doença ativa

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabilizou 30 novas mortes em decorrência de complicações da Covid-19 e teve um novo recorde no número de mortes inclusas no Boletim Epidemiológico em um único dia. Neste sábado, 27, ainda, conforme a SES, o Estado teve 1.112 novos casos de infectado pela doença confirmados. Com esses novos números, o Tocantins acumul...