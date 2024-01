Atualizada às 20h10 de 31/01

O Tocantins registrou o primeiro caso confirmado da Covid-19 pela subvariante JN.1.1, segundo divulgou a Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quarta-feira, 31, a amostra é de Palmas e foi coletada em novembro do ano passado. O sequenciamento da amostra foi realizado pela pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) do estado e do município vão realizar uma “investigação clínica/epidemiológica do paciente” para saber se é morador da capital ou não, se morreu, se estava vacinado e se houve contaminação comunitária.

A SES informou que “não altera em nada as medidas de precauções já estabelecidas”, como a imunização. Outros 19 estados confirmaram a subvariante. No Tocantins, de 1° a 27 de janeiro de 2024, houve três mortes e 2.494 casos confirmados da Covid-19. De acordo com a pasta, as mortes foram registradas em Couto Magalhães, Porto Nacional e Araguaína. Confira nota na íntegra ao final da matéria.

Conforme divulgado pela SES, entre as oito amostras positivas para o SARS-CoV-2 selecionadas, identificaram no dia 23 deste mês a subvariante JN.1.1. Também destacou que há outras variantes identificadas: JD.1.1, JD.1.1.1, JD.1.1.6, JD.1.1.8 e GK.1.1.

“Por isso, enfatizamos a estratégia dos municípios realizarem os testes de RT-qPCR, que identifica a presença do gene do vírus SARS-CoV-2 nas amostras analisadas e permite identificar outros vírus respiratórios em circulação”, divulgou.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, afirmou, por meio da assessoria, que a confirmação acende um alerta para as medidas de combate à doença, mas que não há motivos para desespero e reforça recomendações para evitar a doença.

“Imunização, através das vacinas disponíveis nas mais de 300 salas de vacinação, localizadas em todos os 139 municípios do Estado. Também deve-se observar o uso das máscaras, a higienização das mãos com o álcool 70%. Estamos comunicando a população, em observação ao princípio da transparência, mas não há motivos para desespero”.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios ou tonturas.

Nota da Saúde estadual

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que o Tocantins registrou do dia 01 a 27 de janeiro de 2024, 2.494 casos de Covid-19 e 03 óbitos nas cidades de Couto Magalhães, Porto Nacional e Araguaína.

A SES-TO esclarece que até o momento, não consta no banco de dados, informações sobre óbitos na cidade de Paraíso do Tocantins.

A Pasta pontua que os dados relativos à referida doença, podem ser acompanhados no site do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde, por meio do link http://integra.saude.to.gov.br/covid19/InformacoesEpidemiologicas .