A primeira morte por dengue no Tocantins em 2024 foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). O caso é um dos óbitos que estavam sendo investigados por suspeita da doença. A informação está no monitoramento dos casos de arboviroses divulgado pela pasta.

A morte foi registrada no município de Brejinho de Nazaré, na região central do estado. Se trata de um homem de 55 anos. Outra morte que segue em investigação é de Porto Nacional. De acordo com a SES, as duas foram incluídas no monitoramento no início de fevereiro.

A confirmação da primeira morte por dengue de 2024 está no boletim relativo às primeiras oito semanas epidemiológicas do ano.

Os dados também mostram que já foram notificados 4.143 casos em 112 cidades até o dia 24 de fevereiro. Desse número, 13 apresentaram sinais de alarme.

De fato houve a confirmação de 240 pessoas com a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e desse total, dez são da última semana. Os pacientes são de 40 municípios.

Com relação ao registro de morte pela doença, a SES informou na época que os casos eram investigados que o prazo para saírem os resultados é de até 60 dias, já que os dados precisam ser encaminhados pelas vigilâncias sanitárias e submetidos ao Comitê de Investigação de Óbito suspeitos por arboviroses no Tocantins.

Dia D

O Tocantins aderiu a campanha de combate ao mosquito causador da doença e o Dia D é neste sábado (2). A Mobilização Nacional Contra a Dengue terá ações patra conscientizar a população a acabar com locais com água parada e que possam se tornar criadouro.

Segundo a SES, em Palmas visitas às casas e oferta de vacinas na Unidade da Saúde da Família (USF), da quadra 603 Norte, a partir das 8h. A campanha tem como tema ‘10 minutos contra a dengue’ e foi lançada pelo Ministério da Saúde (MS).