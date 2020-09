Com 19 novas mortes confirmadas para Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 4, o Tocantins acumula 730 óbitos no período de 173 dias de pandemia. Com registros em 98 municípios, o número representa a letalidade em 1,35% dos infectados, segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Atualmente, ainda segundo o Boletim, o Estado tem acumulado o número de 54.013 pacientes infectados pela doença, sendo que 36.358 estão recuperados e 16.925 ainda são de pessoas com a doença ativa e seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar.

A SES contabilizou ainda nesta sexta 1.109 novos casos confirmados para Covid-19, sendo que 326 registros são das nas últimas 24 horas e o restante de exames coletados em dias anteriores, que tiveram seus resultados liberados nesta quinta-feira, 3. Esses casos ocorreram em 87 cidades tocantinenses, sendo eu 503 foram detectados por RT-PCR, 213 por Sorologia e 393 através testes rápidos.

Mortes

Com relação as 19 mortes acrescidas no Boletim desta sexta, a SES informou que quatro ocorreram nesta quinta, todas de pessoas com morbidade e mais de 54 anos, e as demais são de outras datas anteriores, de agosto e setembro em nove cidades.

Segundo a SES, os registros das últimas 24 horas são de um homem de 77 anos com hipertensão, residente de Palmas; um homem de 85 anos com doença cardiovascular e insuficiência renal crônica de Colinas do Tocantins; um homem hipertenso de 76 anos de Palmas; e um homem de 54 anos com diabetes morador de Brasilândia.

Confira as demais mortes confirmadas como ocorridas devido as complicações causadas pela Covid-19: