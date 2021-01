Vida Urbana Tocantins chega aos 90.592 casos e 1.239 mortes por Covid-19 neste sábado, 2 Sábado aparece com 57 confirmações de casos e três mortes pela doença

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que neste sábado, 2, houve a confirmação de mais 57 novos casos e mais três mortes por Covid-19. O Tocantins chega aos 90.592 casos e 1.239 mortes pela doença. Segundo o órgão, são 291.015 pessoas notificadas com a Covid-19 com 81.133 recuperados e 8.220 ainda ativos. As três vítimas que morreram são homens d...