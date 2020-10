Com acumulado de 75.425 diagnósticos positivos e 1.097 óbitos por Covid-19, o Tocantins chega aos 229 dias de pandemia. Ao todo, dos infectado neste período são 63.347 pacientes que já estão recuperados e 10.981 estão ainda ativos, ou seja, necessitam de isolamento domiciliar ou hospitalar. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Conforme a SES, a doença atingiu todos os 139 municípios e em 111 houve registros de mortes em decorrência das complicações da doença.

Novos casos

Nesta sexta-feira, 30, a SES contabilizou 331 novos casos confirmados para Covid-19. Deste total, 128 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data desta quinta-feira, 29.

Além disso, houve duas novas mortes confirmadas para Covid-19 incluídas no Boletim, sendo uma ocorrida nesta semana e outra ainda do mês de agosto. Conforme a SES, os casos são de um Homem de 62 anos, residente de Gurupi, e de uma mulher com hipertensão e diabetes de 64 anos moradora de Palmas.