Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no Boletim Epidemiológico deste domingo, 6, mostram 448 novos casos e mais três mortes por Covid-19 somando dados de vários dias de exames ao longo da semana e o Tocantins chega a 55.513 infectados e 748 mortes pela doença. O Tocantins apresenta incidência de 3.529,41 casos a cada grupo de 100.000 habitantes e a cada 100 infectados 1,34% falecem pela doença.

Segundo a SES, dos 55.513 casos confirmados 16.973 ainda estão ativos e 37.792 estão recuperados.

As mortes são de um morador de Araguaína, com 68 anos, no Hospital Dom Orione. Ele sofria de alzheimer e morreu no sábado, 5. No mesmo hospital morreu na sexta, 4 uma mulher de Araguaína, 68 anos, com hipertensão e diabetes. A terceira morte é de uma paciente hipertensa de 65 anos, de Pau D’arco, que morreu no dia 30 de agosto no Hospital Regional de Augustinópolis e aparece contabilizada neste domingo.

Palmas lidera a lista dos municípios infectados com 13.580 casos (24.46%) do Estado com incidência de 4.539,87 por 100 mil habitantes e 109 mortes. Araguaína aparece em segundo com 13.040 infectados, incidência de 7.225,57 doentes por 100 mil habitantes e 168 mortos.