Por meio do seu boletim epidemiológico diário, a Secretaria de Saúde do Tocantins atualizou os números da Covid-19 neste domingo, 17. O Estado registrou 109 novos casos e chegou a 1.382 pessoas que já foram infectadas pela doença. Foram confirmadas mais quatro mortes em decorrência da doença e agora o Estado soma 31 óbitos. A pasta também informa que 239 pessoas já foram recuperadas e 1.112 estão em isolamento hospitalar ou domiciliar.

De acordo com os dados da SES, são 60 cidades tocantinenses com registro da doença. A pasta também diz que a maioria das pessoas infectadas está na faixa etária de 20 a 39 anos, com 678 pacientes. Logo atrás vem o grupo com idades entre 40 e 59 anos, com 431 registros. Os outros casos estão nas faixas etárias de: 0 a 9 anos (43), 10 a 19 anos (100), 60 a 69 anos (79) e mais de 70 anos (51).

Óbitos

Araguaína registrou o sétimo óbito por causa da doença. Um homem de 73 anos faleceu em um hospital particular da cidade e segundo a SES ele sofria de diabetes. Uma mulher de 66 anos, hipertensa e diabética, de Axixá do Tocantins também morreu em decorrência da doença. Os outros dois casos são de homem de 82 de Araguatins e de uma mulher de 69 anos residente de São Miguel do Tocantins.

Novos registros

Segundo o Boletim, Araguaína teve o maior número de casos neste domingo, sendo 47, seguido de Palmas com 17 e Paraiso do Tocantins com 7. Os demais são: Aguiarnópolis (01), Alvorada (02), Araguaçu (01), Araguatins (04), Cariri do Tocantins (02), Darcinópolis (05), Formoso do Araguaia (01), Goiatins (02), Gurupi (02), Itaguatins (10), Miranorte (02), Palmeiras do Tocantins (02), Sampaio (02), São Valério (01) e Tocantinópolis (01).

Araguaína agora soma 576 casos da doença, mas que o dobro de Palmas que tem 263 casos da doença. Gurupi tem 52 casos e Cariri do Tocantins 46. Nesta domingo, o Tocantins também diagnosticou 8 casos positivos do novo coronavírus para os estados de Goiás, Pará, Paraná, Bahia e Minas Gerais