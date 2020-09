Vida Urbana Tocantins busca acordo com empresa para analisar e estruturar o projeto de concessões das rodovias EPL é uma empresa pública do Governo Federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que atua no planejamento, na estruturação e na qualificação de projetos de infraestrutura de transportes

Na última sexta-feira, 25, em Brasília (DF) o secretário de Estado de Parcerias e Investimentos e presidente do Conselho de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Claudinei Quaresemin, ao lado do secretário-executivo do Conselho, Robson Ferreira, se reuniu com o diretor-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Arthur Luís Pinho, para conversar sobre a...