Vida Urbana Tocantins aplicou quase 8% das doses do 1º lote da vacina contra a dengue em crianças Secretaria de Estado da Saúde recebeu o lote com 11.540 doses do imunizante contra a doença para distribuição nos 14 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde

Desde o início da vacinação contra a dengue, o Tocantins aplicou já 906 doses no estado até esta quarta-feira, 6, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgados a pedido do JTo. A quantidade de doses aplicadas representa 7,8% do total do público-alvo da vacina, que está destinada às crianças de 10 e 11 anos. No total, o estado recebeu 11.540 doses da vacina contra a dengue distribuídas em 14 municípios do Tocantins. Segundo já divulgado pela pasta,...