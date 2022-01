Vida Urbana Tocantins alcança a marca de 4 mil mortes e registra 1,5 mil novos casos, com 63% somente em Palmas Dos novos infectados são 1.020 residentes da Capital; já com relação as morte o Estado confirmou mais quatro casos e registra 4.001 desde o começo da pandemia

Neste último dia de janeiro, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Tocantins registrou 1.596 novos casos confirmados da Covid-19, com 63,9% somente na Capital. Nesta segunda-feira, 31, Palma confirmou e incluiu nos números do Estado 1.020 novas pessoas infectadas. Tocantins também chegou a marca de 4 mil mortes, com mais quatro casos ...