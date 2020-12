Vida Urbana Tocantins alcança 89.410 infectados, com 1.226 mortes, 79.815 paciente recuperados e 8.369 ativos Nesta segunda-feira, SES confirmou mais 123 casos e uma nova morte

O Tocantins tem confirmados mais 123 casos e mais uma morte por coronavírus nesta segunda-feira, 28. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Tocantins alcançou 89.410 infectados, com 1.226 mortes, 79.815 recuperados e 8.369 ativos. A vítima é uma mulher de 86 anos, de Palmas, com insuficiência renal, e morte dia 22 de dezembro no Hospital Santa Terez...