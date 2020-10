A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 67 novos casos e quatro novas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, 5. Ao todo, o Estado contabiliza a somatória de 69.478 casos confirmados da doença e 972 óbitos no período de 204 dias de pandemia.

Conforme a Saúde, o Tocantins ainda registra um total de 210.984 pessoas notificadas com suspeita da doença. Atualmente são 53.722 pacientes que estão recuperados e 14.784 estão ainda ativos.

Esse número de infectados que ainda estão em isolamento domiciliar é um pouco menor que o acumulado de doentes em Araguaína com 15.258 até esta data e em Palmas com 16.513 diagnósticos positivos.

As duas cidades juntas, que têm os maiores registros da pandemia, também tem o maior número de mortes, somando 371 falecimentos ocorridos em decorrência das complicações da Covid-19.

Mortes

Das novas mortes confirmadas nesta segunda-feira, todas são de infectados com mais de 60 anos e somente e uma não tem relato de comorbidade, sendo um homem de 75 anos, residente de Araguaína.

As demais são de um homem de 57 anos com diabetes de Araguaína, uma mulher de 60 anos com hipertensão e diabetes moradora de Colinas do Tocantins e uma mulher de 61 anos com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica residente de Angico.