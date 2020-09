A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabiliza 592 novos casos e nove novas mortes confirmados para Covid-19 no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 16. Os novos números deixam o Tocantins com o acumulado de 61.271 diagnósticos positivos e 831 óbitos decorrentes de complicações da doença.

Atualmente, conforme a SES, são 43.086 pacientes estão recuperados e 17.354 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar.

Deste total, 145 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

A SES não traz detalhes de localidades, idade ou sexo dos curados e ativos, somente os dados acumulado de diagnósticos e óbitos por município, sendo que Palmas se aproxima dos 15 mil registros e tem 126 óbitos, já Araguaína tem 14,2 mil casos e 187 mortes.

Ao todo são 101 municípios que já registraram aos menos uma morte e todas as cidades tocantinenses já tiveram mais de quatro doentes no período de 185 dias de pandemia.

Novos casos

Dos novos casos contabilizados no Estado, são 145 das últimas 24 horas e os demais são de exames coletados em dias anteriores com resultado liberado nesta terça-feira, 15. Além disso, dos 592 novos casos, 185 foram detectados por RT-PCR, 107 com sorologia e 300 através testes rápidos.

Esses registros novos são em 60 municípios, sendo em Palmas e Araguaína mais de 100 confirmados. Colinas do Tocantins e Porto Nacional tiveram mais de 40.

Já das nove novas mortes, duas ocorreram nesta terça e as demais em outros dias do mês de setembro, mas que ainda não tinham confirmação para Covid-19 até esta data. Além disso, dessas mortes todos são de pessoas com mais de 70 anos. Confira detalhes: