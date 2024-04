Vida Urbana Tocantins é um dos estados que está livre de febre aftosa sem vacinação no país Portaria publicada no Diário Oficial da União passa a valer a partir de 2 de maio

O Governo Federal reconheceu o Tocantins como área livre de febre aftosa sem vacinação. O decreto está na Portaria nº 665 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), publicada no Diário Oficial da União (DOU). A normativa passa a valer a partir de 2 de maio. Segundo o Governo do Tocantins, o estado conta com mais de 11,5 milhões de bovinos e buba...