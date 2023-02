O Tocantins aparece em sexto lugar no país em quantidade de aviões apreendidos pela Polícia Federal (PF) desde 2009, com total de 38 aviões desde 2009. Os estados com mais apreensões são Roraima (59), Mato Grosso (56) e São Paulo (48).

No país, o total de apreensões é de 432, segundo os dados do projeto Data Fixers, em parceria com a agência de dados Fiquem Sabendo, que os obtiveram junto ao comando da corporação com o uso da Lei de Acesso à Informação, e consultados pelo JTo.

Delegado Regional da PF no Tocantins, Josean Severo de Araújo, relaciona que as apreensões de aeronaves no Estado, em quase a sua totalidade, tem relação com tráfico de drogas com destaque para 2019, com o recorde de 25 apreensões.

"Em 2019, foi deflagrada a operação Flak, cujo escopo era desarticular Organização Criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas pelo modal aéreo, daí uma grande número de apreensão de aeronave no citado ano".

A investigação recaiu sobre uma quadrilha especializada em transportar drogas da Colômbia e da Venezuela para Brasil, Estados Unidos e Europa.

O levantamento mostra que o Tocantins registra apreensão anual de uma aeronave, como em 2010, 2014 entre 2016 e 2018 e outra em 2020. Quantia maior, além de 2019, ocorreu em 2022, com o total de sete aeronaves apreendidas.

É o ano da ‘Operação TUUP’ deflagrada no final de março. A ação mirou um novo grupo criminoso que realizava o transporte internacional de drogas para países da América Central com o uso de aeronaves compradas e adaptadas no Brasil. As sete apreensões ocorreram no dia 1ª e 8 de abril e no dia 6 de julho.

Nem todos os aviões listados estão com os valores estimados de quanto valem (confira na infografia abaixo), mas os valores listados passam de R$ 39 milhões em aeronaves.