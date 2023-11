Vida Urbana Tocantins é o segundo estado que mais desmatou área de vegetação nativa, aponta levantamento Estado perdeu 2.233 km² de área entre agosto de 2022 a julho de 2023. Balanço divulgado na terça-feira, 28, é do projeto Prodes Cerrado

O Tocantins é o segundo estado que mais perdeu vegetação nativa no bioma do Cerrado com o total de 2.233 km² desmatados entre agosto de 2022 a julho de 2023. O balanço divulgado na terça-feira, 28, é do projeto Prodes Cerrado, mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os números abrangem o...