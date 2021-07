Vida Urbana Tocantins é o segundo com mais desaparecimentos de pessoas do país e só encontra 3% dos sumidos Anuário de Segurança Pública mostra 248 desparecidos 2020 e apenas oito pessoas encontradas no Tocantins em 2020

O Tocantins figura, ao lado do Acre, como os dois únicos estados do país que registraram crescimento no número de pessoas desparecidas em 2020 em comparação ao ano anterior. O Acre registrou 81 desaparecimentos a mais enquanto o Tocantins 19 a mais. Todos os demais estados seguiram a tendência do país e registraram queda nesse indicador publicado pelo 15º an...