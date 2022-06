Vida Urbana Tocantins é o 5º estado da região norte com mais denúncias de violência contra o idoso em 2022 Na região norte, o estado possui 95 denúncias de janeiro a junho deste ano e ocupa o 24° lugar do ranking do país

Nesta quarta-feira, 15, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, o estado do Tocantins aparece como um dos últimos do ranking nacional com o número de denúncias contra os idosos. De 27 é o 24º estado em casos e na região norte, ocupa o 5º lugar entre os sete estados. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Dir...