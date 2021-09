Vida Urbana Tocantins é líder no ranking dos Estados em que os adolescentes mais usaram pílula do dia seguinte Mais de 50 % dos entrevistados entre 13 e 17 anos disseram que usaram contracepção de emergência alguma vez

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2019 e divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entrevistou estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, na faixa etária de 13 a 17, e trouxe dados alarmantes relativos a esse público no Tocantins. O estudo chama atenção para os est...