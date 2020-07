Vida Urbana TO tem R$ 850 mi aprovados para ações de enfrentamento, diz Katia Abreu em reunião de comissão Comissão ouviu o ex-ministro Mandetta e entidades sobre Covid-19 no Tocantins

O valor aprovado para as ações de enfrentamento no Covid-19 no Tocantins, realizadas pelo Governo do Estado, é o de R$ 850 milhões, conforme o divulgado pela senadora Kátia Abreu (PP-TO) em uma reunião online com a participação do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta (DEM). Nessa reunião, transmitida pelas redes sociais nesta segunda-feira, 20, senadora afirmou que a...