Com recorde de 1,2 mil novos casos confirmados para Covid-19, sendo 55% somente em Palmas e Araguaína, o Tocantins soma 11,2 mil pacientes com a doença ainda ativa, ou seja, em isolamento domiciliar. Esse número representa a porcentagem de 38% do acumulado de registros desde o início da pandemia no Estado, sendo 29,5 mil diagnósticos positivos para a doença.

Com 144 dias de pandemia, o Tocantins também já registra 17,8 mil pacientes recuperados. No período também são contabilizados 428 óbitos de pessoas que não resistiram às complicações da infecção. Sendo que somente nesta quinta-feira, 6, são 13 novas mortes confirmadas.

Ao todo, esses números são registros de pessoas ainda infectadas ou já curadas nos 139 municípios tocantinenses, sendo que em 82 cidades já há mortes confirmadas. Esses dados foram os divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Confira os dados detalhados:

Acumulado: 29.539

Curados: 17.868

Ativos: 11.243

Óbitos: 428

Novos casos: 1.230

Novas mortes: 13

Números

Somente nesta quarta o Boletim traz 1.230 novos registros da doença, apesar de não poder ser considerado um aumento das 24 horas, conforme explica a SES, esse já é o maior número de novos infectados confirmados em um único boletim. Segundo a SES, esses diagnósticos são resultados de vários dias de coleta de exames, já que devido a falta de insumos enviados pelo Ministério da Saúde (MS), muitas amostras são enviadas para laboratório fora do Estado.

Além disso, a SES também informa que existem problemas de instabilidade do sistema oficial do MS o que acarreta no atraso da divulgação de casos pelos municípios, por não conseguir alimentar a base de dados em tempo oportuno. Os números divulgados nesta quinta são altos e as cidades de Araguaína e Palmas, que tem o maior quantitativo acumulado de Covid-19, tiveram mais de 300 diagnósticos, sendo Araguaína com 355 e Palmas com 342.

Além das duas cidades, Gurupi e Porto Nacional que ultrapassaram a marca dos mil casos no final de julho tiveram alto número de novas confirmações, sendo 55 e 27, respectivamente. Outras cidades com grandes registros nesta quinta são Paraíso do Tocantins (89), Colinas do Tocantins (77), Alvorada (71), Rio Sono (21) e Carrasco Bonito (20).

As demais cidades com registros são Formoso do Araguaia (13), Itaporã do Tocantins (12), São Sebastião do Tocantins (12), São Miguel do Tocantins (9), Xambioá (9), Tocantínia (8), Divinópolis do Tocantins (6), Guaraí (6), Santa Maria do Tocantins (6), São Bento do Tocantins (6), Almas (5), Tocantinópolis (5), Aguiarnópolis (4), Dianópolis (4), Pedro Afonso (4), Buriti do Tocantins (3), Filadélfia (3), Palmeirante (3), Sampaio (3) e Taguatinga (3).

Além de Ananás (2), Araguaçu (2), Araguanã (2), Araguatins (2), Cariri do Tocantins (2), Colmeia (2), Lajeado (2), Luzinópolis (2), Miracema do Tocantins (2), Miranorte (2), Palmeiras do Tocantins (2), Peixe (2), Talismã (2), Aliança do Tocantins (1), Aparecida do Rio Negro (1), Babaçulândia (1), Barrolândia (1), Bernardo Sayão (1), Bom Jesus do Tocantins (1), Brejinho de Nazaré (1), Dois Irmãos do Tocantins (1), Dueré (1), Fátima (1), Figueirópolis (1), Itacajá (1), Monte do Carmo (1), Monte Santo do Tocantins (1), Nazaré (1), Nova Olinda (1), Ponte Alta do Tocantins (1), Rio Dos Bois (1), Santa Rosa do Tocantins (1), São Salvador do Tocantins (1), Sucupira (1), Tabocão (1) e Wanderlândia (1).

Já no caso dos novos óbitos registrados no Tocantins, a SES traz alguns detalhes sobre idade, sexo e residência, além de informação se o paciente morto tinha alguma comorbidade. Confira: