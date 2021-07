Vida Urbana TO registra total de 3.344 óbitos de Covid; 14 deles inseridos no boletim desta segunda Estado contabilizou mais 260 novos casos confirmados da doença, sendo sete das últimas 24 horas

O 484º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, divulgado nesta segunda-feira, 12, aponta que o Tocantins registrou mais 14 mortes causadas em decorrência de complicações do novo coronavírus. As vitimas tinham entre 29 a 83 anos. O documento desta segunda também contabilizou mais 260 novos casos confirmados da doença, sendo sete das últimas 24 horas. O rest...