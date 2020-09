Vida Urbana TO registra queda de 23% no número de focos de calor, mas primeiros dias de setembro têm 243 casos Estado tem 5.436 focos que representa 5,9% do total nacional

Apesar da queda no número de registros de focos de fogo em 2020, o Tocantins já registrou 243 casos somente nos três primeiros dias de setembro. Desde janeiro, o Estado teve 5.436 focos identificados por satélite, número que representa 5,9% dos incêndios em todo País e deixa o Estado na 6º posição do ranking das unidades federativas com mais focos. O Brasil já teve 9...