Vida Urbana TO registra 443 casos de tuberculose em apenas 2 anos; SES chama à atenção para prevenção da doença Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em 2021, foram confirmados 256 novos casos de tuberculose no Tocantins, um aumento, em relação a 2020, que teve 187 casos

Com a ideia de alertar a população sobre os sinais e os sintomas da tuberculose, além de incentivar o tratamento, que é ofertado gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais de saúde dos municípios do Estado estão sendo são mobilizados a realizarem a busca ativa de novos casos da doença. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em 2021, f...