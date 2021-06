Vida Urbana TO registra 11 mortes no boletim deste sábado; mais da metade das vítimas não tinha comorbidades A vítima mais jovem é um homem de 25 anos, residente em São Felix do Tocantins e sem comorbidades

O Tocantins registrou, neste sábado, 5, mais 11 mortes da Covid-19, sendo que mais da metade dessas vítimas não tinha comorbidades. Ainda na relação dos óbitos, um deles ocorreu em agosto do ano passado e se trata de um senhor de 63 anos. Já as outras 10 pessoas morreram neste ano. A vítima mais jovem é um homem de 25 anos, residente em São Felix do Tocantins e sem c...