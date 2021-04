Vida Urbana TO reduz 52,5% das internações em UTI de idosos acima de 80 e já vacinou 39 mil pessoas dessa idade Atualmente 26% das pessoas que já receberam as duas doses são idosos entre 80 e 89 anos

Com quase quatro meses de vacinação, o número de internações entre idosos com mais de 80 anos diminuiu, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). As estatísticas hospitalares de janeiro a março mostram a queda de 52,5% no número de casos. Essa análise, segundo a SES, levou em consideração o período após o início da vacinação contra a Covi...