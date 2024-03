Vida Urbana TO receberá verba para realizar mais de 100 obras nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura Repasse faz parte da primeira etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, ao todo serão 138 obras e equipamentos

O Tocantins receberá na primeira etapa do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo Pac), investimentos para realizar 138 obras. Serão obras nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura, no estado conforme divulgado pelo Governo Federal nesta quinta-feira (7). Ainda conforme o Governo, os benefícios alcançarão mais de 1,2 milhão de tocantinenses. O que ...