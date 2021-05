Vida Urbana TO recebe mais 42 mil da AstraZeneca e 3,5 mil doses da Pfizer, destinadas a Capital, nesta terça Ainda no domingo chegaram outras 2,2 mil doses da CoronaVac; com disponibilização de mais 47,7 mil novas vacinas contra a Covid-19 Estado ampliará a vacinação para a população com comorbidades, gestantes, puérperas e deficientes permanentes

Com a chegada de novas doses, o Tocantins terá mais 47.710 novos imunizantes para a continuação da vacinação da população prioritária do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Neste domingo, 2, chegaram 2.200 doses da CoronaVac e está previsto a chegada de mais de 42.000 vacinas da AstraZeneca e 3.510 da Pfizer nesta terça-feira, 4. As doses da Pfizer s...