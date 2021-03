Vida Urbana TO recebe 24.100 doses da vacina nesta sexta e ampliará imunização para idosos acima de 65 anos De acordo com o Estado, esta é a 10ª remessa e seguindo orientações do MS, as novas doses da AstraZeneca atenderão 37% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas e 3% da população de 65 a 69 anos

O Tocantins recebeu, do Ministério da Saúde (MS), na madrugada desta sexta-feira, 26, mais 24.100 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 18.200 da CoronaVac e 5.900 da AstraZeneca. De acordo com o Estado, esta é a 10ª remessa e seguindo orientações do MS, as novas doses da AstraZeneca atenderão 37% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas e 3% da popula...