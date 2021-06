Vida Urbana TO passa a usar dois caminhões em Gurupi e Dianópolis para logística da distribuição das vacinas Medida anunciada nesta quinta-feira visa levar o imunizante para atender as regiões sul e sudeste; antes pontos eram somente em Palmas e Araguaína; Estado também cita subnotificações no número de vacinados

O Tocantins passará a utilizar mais dois caminhões para auxiliar na logística da distribuição das vacinas contra a Covid-19 aos municípios e atender as regiões sul e sudeste do Estado, além dos polos que já existem em Araguaína e o de Palmas. Essa medida foi anunciada pelo governador Mauro Carlesse em reunião do Grupo de Trabalho (GT) para o Monitoramento do Plano Estadual d...