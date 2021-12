Vida Urbana TO não tem casos suspeitos da ômicron, mas segue em alerta com 11 confirmações da variante no País Nesta segunda-feira, a OMS disse que a variante representa um risco global "muito alto"

Os casos da variante ômicron da Covid-19 estão avançando no Brasil. Até este domingo, 12, o Ministério da Saúde (MS) tinha confirmado 11 casos. Dos casos, cinco são em São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e dois em Goiás. No Tocantins, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) diz que não há casos suspeitos. Em nota ao Jornal do Tocant...