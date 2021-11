Vida Urbana TO deve ter pelo menos 900 vagas no Sisu 2022/1; universidades tem até esta sexta para adesão UFT informou que aderiu ao sistema para oferta de 927 vagas com a nota do Enem 2021, que será realizada neste mês; Unitins e IFTO não retornaram o questionamento sobre a adesão

O prazo de adesão das instituições de educação superior públicas à primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) de 2022 terminou nesta sexta-feira, 12. E no Tocantins, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) informou que aderiu a seleção para oferta de 927 vagas. O programa do Ministério da Educação (MEC) dá acesso a cursos de graduação em universidades p...