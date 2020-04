Um “Guia de Apoio ao Caminhoneiro” elaborado pelo Governo do Tocantins está disponíveis para os profissionais com informações relacionadas ao funcionamento, durante a pandemia do Coronavírus, a Covid-19, de estabelecimentos comerciais e pontos de apoio instalados às margens das rodovias federais e estaduais no Estado.

Conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e a Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), responsáveis por criar o guia, são 103 estabelecimentos listados por região para facilitar a visualização e escolha do caminhoneiro no âmbito geográfico do Tocantins.

Com esse documento, os profissionais do transporte de cargas têm acesso às informações sobre o funcionamento de serviços essenciais nas BRs e TOs, como restaurantes, postos de combustíveis, borracharias, oficinas e lojas de autopeças. O guia está disponível aqui.