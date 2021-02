Vida Urbana TO conta com mais 478 novos casos da Covid-19 e sete mortes registrados neste sábado, 6 O Boletim Epidemiológico do Estado ainda aponta que 237 pacientes estão hospitalizados, sendo que 129 seguem em estado grave na UTI

Neste sábado, 6, o Tocantins contabilizou 478 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 165 nas últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem. A edição do informativo ainda aponta que sete pessoas morreram no Estado em decorrência do vírus. Atualmente, o Tocantins conta com 333.101...