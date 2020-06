Com 407 novos casos confirmados e cinco novas mortes por Covid-19 somente nas últimas 24 horas, o Tocantins alcançou o número de 10.764 diagnósticos positivos desde o início da pandemia e 200 pacientes que foram a óbito devido às complicações da doença. Esse número é do 107º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgado diariamente.

O Estado, ainda segundo o Boletim desta terça-feira, 30, tem 3.648 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e outros 6.916 pacientes recuperados. Os dados mostram que o Estado já tem quase o dobro de pessoas curadas, comparado com o número de pessoas com a doença ainda ativa. Entretanto, as novas confirmações desta terça-feira ainda são um alerta, por ser um dos maiores números registrados em 24 horas durante a pandemia.

Totais

Conforme a SES, no número total de casos, o Tocantins registra uma Incidência de 684,35 por 100 mil habitantes e uma letalidade de 1,85%. Araguaína e Palmas continuam como as cidades com mais registros de casos desde o início da pandemia, com 3.930 e 1.781 infectados, respectivamente.

No caso de Araguaína, cidade com mais registros e também mais mortes, 57 ao todo, a incidência é de 2.177,64 por 100 mil habitantes e a letalidade em 1.45%. Já Palmas tem incidência de 595.39 e 1.06% de letalidade, que corresponde as 19 mortes registradas no município.

Ainda segundo o Boletim da SES, o Tocantins registra casos em 114 e, somando as duas cidades com mais registros, são 18 municípios com mais de 100 diagnósticos positivos. O dado mostra que 82% das cidades tocantinenses já tem ou tiveram pessoas contaminadas pelo vírus desde março.

Mortes

No que se refere aos óbitos em decorrência da Covid-19, o Tocantins tem casos em 49 cidades, sendo que os últimos cinco falecimentos registrados são:

Homem de 88 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 29 de junho no Hospital e Maternidade Irmã Rita de Arapoema. Homem de 62 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 29 de junho no Hospital Dom Orione. Mulher de 88 anos, residente de Palmas, com hipertensão e diabetes, faleceu no dia 28 de junho na Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Homem de 84 anos, residente de Palmas, com diabetes, faleceu no dia 29 de junho no Hospital Santa Tereza. Mulher de 94 anos, residente de Almas, com hipertensão, faleceu no dia 29 de junho no Hospital Palmas Medical em Palmas.

Novos casos

Já sobre aos 407 novos casos confirmados nesta terça pelo Boletim da SES, são 163 por RT-PCR, nove por Sorologia e 235 de testes rápidos.

Os novos casos são de Araguaína (138), Palmas (64), Augustinópolis (57), Aguiarnópolis (16), Porto Nacional (16), Xambioá (13), Sampaio (12), Guaraí (9), Araguaçu (6), São Miguel do Tocantins (6), Araguatins (5), Babaçulândia (5), Buriti do Tocantins (5), Paraíso do Tocantins (4), Riachinho (4), São Sebastião do Tocantins (4), Esperantina (3), Gurupi (3), Nazaré (3), Palmeiras do Tocantins (3), Tocantinópolis (3), Aliança do Tocantins (2), Araguanã (2), Carrasco Bonito (02), Caseara (2), Colinas do Tocantins (2), Dianópolis (2), Formoso do Araguaia (2), Palmeirante (2), Santa Terezinha do Tocantins (2), Almas (1), Couto Magalhães (1), Filadélfia (01), Tabocão (1), Goiatins (1), Ipueiras (1), Lagoa do Tocantins (1), Nova Rosalândia (1), Pedro Afonso (1) e Rio da Conceição (1).