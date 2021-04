Vida Urbana TO chega ao 390º Boletim Epidemiológico com acumulado de 147,2 mil infectados e 2,2 mil óbitos Nesta sexta são confirmados 765 novos casos e 23 novas mortes

Com 390 dias de pandemia, o Tocantins contabiliza mais 765 novos casos confirmados e 23 novas mortes por Covid-19. Esse dado é do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta sexta-feira, 9. Com as novas confirmações, o Estado acumula 147.231 diagnósticos positivos e 2.204 óbitos. Do total de infectados no período epidêmico, 125.205 são pa...