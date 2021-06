Vida Urbana TJTO realiza “Drive Thru da Coleta Seletiva Solidária” nesta segunda-feira Evento faz parte da Rede TO sustentável e os materiais recicláveis serão direcionados a associações que trabalham com reciclagem de resíduos

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) realiza nesta segunda-feira, 7, o “Drive Thru da Coleta Seletiva Solidária”, das 8 às 17 horas, no estacionamento da sede do TJTO, na praça dos Girassóis, em Palmas. O foco da ação é nos catadores de recicláveis, muito atingidos pelas medidas de restrição impostas pela pandemia de Covid-19. De acordo com o TJTO, o evento...