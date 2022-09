Vida Urbana TJTO obriga prefeito de Araguaína a pagar progressões a servidores suspensas desde 2021 Suspensão do pagamento ocorreu após suspeita de diplomas falsos usados por servidores, mas Justiça entende que apuração aberta pelo município não interrompe o direito

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) determinou na última segunda-feira, 29, que o prefeito da cidade de Araguaína, Wagner Rodrigues (Solidariedade), restabeleça as progressões funcionais a 31 servidores que haviam sido suspensas pelo Decreto Municipal nº 069/2021. Na época, os servidores iniciaram um curso de mestrado e, após a...