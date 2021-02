Vida Urbana TJTO cita "iminente colapso no sistema de saúde" e decreta teletrabalho de 1º a 21 de março Medida alcança servidores da área judicial e no mesmo período, os serviços administrativos funcionarão com 25% dos servidores de forma presencial

O Poder Judiciário do Tocantins passa a realizar atividades judiciais integralmente por teletrabalho de 1º a 21 de março. Após esse período, o retorno será de 25% dos servidores. No mesmo período, apenas 25% os serviços administrativos funcionarão de forma presencial e os demais, também em teletrabalho. As medidas constam de portaria expedida pelo presidente do Tri...