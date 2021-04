Vida Urbana TJ mantém condenação e Energisa deve pagar indenização R$ 500 mil por falhas no serviço no Jalapão Em ação, o MPT afirma que as oscilações e interrupções ocorrem em cinco municípios; Energisa disse que ação é de 2010, antes de assumir a concessão no Estado, em 2014, desde quando vem trabalhando em melhorias na região

A empresa Energisa S.A., responsável pela distribuição de energia no Tocantins, deve pagar R$ 500 mil de indenização por danos morais coletivos por falhas na prestação do fornecimento de energia em cinco municípios da região do Jalapão. A concessionária do serviço ainda deve ajustar a qualidade dos serviços e fornecer energia elétrica em conformidade com os padrões t...