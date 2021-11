Vida Urbana TJ determina que juízes em processo contra organizações criminosas podem formar colegiado Objetivo é garantir a segurança dos magistrados que cuidam de ações consideradas sensíveis

Um decreto do Tribunal de Justiça permite que juízes optem pela formação de colegiado para atuar em processos que tenham envolvimento de organizações criminosas. O documento nº 507 assinado pelo presidente do órgão, o desembargador João Rigo Guimarães, tem o objetivo de "garantir segurança aos magistrados com competência criminal, corolário da independência judicante”. O...