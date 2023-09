Vida Urbana TJ decide que pedido de prisão de Carlesse e policiais por falso flagrante será julgado em Palmas Tribunal de Justiça reconheceu competência da 3ª Vara Criminal de Palmas. Denúncia é de dezembro e acusa ex-governador, policiais e delegados de forjar flagrante contra desafeto do político

A denúncia criminal com o pedido de prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), delegados e policiais acusados de armar um falso flagrante por tráfico de drogas contra um desafeto do político deve ser julgada em Gurupi voltou para Palmas, após decisão do Tribunal de Justiça que declarou a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal para conduzir a Ação P...