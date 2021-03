Vida Urbana TJ contrata reformas em fóruns do interior e auditório de Palmas com custo de R$ 2,8 milhões Judiciário defende investimento para melhorar produtividade dos magistrados; comarcas alcançadas têm taxa de congestionamento médio de 67% dos processos ajuizados.

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) autorizou nesta quarta-feira, 3, as reformas dos fóruns das Comarcas de Paranã, Wanderlândia e Palmeirópolis, com custos estimados de R$ 2,8 milhões. Além dos fóruns, o presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães, assinou a ordem de serviços para a reforma da sede do Tribunal, na capital. Por meio da assessoria de...