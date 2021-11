Vida Urbana TJ cassa sentença e ação que cobra R$ 700 mil de desembargador por venda de decisão será rejulgada Desembargadores analisaram caso de suposta venda de decisão em Habeas Corpus pelo desembargador aposentado Amado Cilton Rosa e concluíram que ação de improbidade não está prescrita e deve ser julgada

Por três votos a dois, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJTO) cassou a decisão do juiz José Maria Lima que havia extinguido, por prescrição, uma ação de improbidade que cobra R$ 700 mil do desembargador aposentado Amado Cilton Rosa, da esposa dele Liamar de Fátima Guimarães Rosa e do advogado Antônio dos Reis Calçado Júnior. A decisão do Tribunal de Jus...