Vida Urbana Tiroteio em bar de Araguaína durante a madrugada deixa três pessoas feridas Testemunhas disseram à PM que um carro preto passou atirando pelo local

Na madrugada deste sábado, 14, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio que ocorreu em um bar localizado no Setor Jardim Esplanada, em Araguaína, Norte do Estado. De acordo com a PM, houve um tiroteio no local, e testemunhas informaram que um veículo preto havia passado pelo bar efetuando diversos disparos de arma d...