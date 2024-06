Vida Urbana Tiroteio: Briga por estacionamento de clube termina em tentativa de homicídio em Araguaína; vídeo Suspeito é preso momentos depois da discussão com troca de tiros em uma chácara no norte do estado

A vaga de um estacionamento na chácara Gleba Xexebal, na zona rural de Araguaína, no norte do estado, se transformou em motivo para tiroteio. No local funciona uma escola de vigilantes e um clube de tiro. Na delegacia, o caso está registrado como tentativa de homicídio. O suspeito é o motorista de 40 anos que dirigia um Fiat Uno. Nas imagens de segurança é possível ver ...