Vida Urbana Tire dez dúvidas sobre a Coronavac, vacina chinesa que poderá ser usada em SP Se aprovada pela Anvisa, vacinação poderá começar em 25 de janeiro em São Paulo, segundo planos da gestão Doria

O governo João Doria (PSDB) espera apresentar no próximo dia 23, às vésperas do Natal, os resultados do estudo da fase 3 da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e que será produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo. Com a divulgação dos resultados, o governo paulista espera...