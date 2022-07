Vida Urbana Tire as principais dúvidas sobre a varíola dos macacos Entrevista do secretário do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros traz explicações sobre a doença considerada a nova emergência mundial

A definição da varíola dos macacos como emergência global de saúde pública, anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no sábado, 23, coloca a doença como preocupação das autoridades de saúde em todo o mundo. No Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) confirmou na noite de segunda-feira, 25, o primeiro caso de varíola dos macacos. O secretário do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou na segunda-feira, 25, por meio da assessor...