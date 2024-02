Vida Urbana Tio é denunciado por estuprar sobrinha dos 7 aos 12 anos em Ponte Alta do Tocantins Alvo da ação do Ministério Público tem 51 anos e foi flagrado em abril de 2023 ao abusar da vítima na casa do avô dela

Ao longo de 5 anos, em Ponte Alta do Tocantins, um tio atualmente com 51 anos de idade praticou atos libidinosos em uma sobrinha com abusos que começaram aos 7 anos da vítima e duraram até abril de 2023, quando a vítima completou 12 anos. O caso acabou revelado em um inquérito policial aberto após um abuso cometido na casa do avô da vítima, por volta das 5h, no dia 2...